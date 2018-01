Crise na coalizão ameaça governo Sharon O primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, não mostrava sinais hoje de que modificaria a proposta orçamentária para satisfazer rebeldes parceiros da coalizão, colocando-se diante de duas opções: ou encontrar novos aliados ou enfrentar eleições. A ampla coalizão governista de Sharon entrou em crise sobre destinações orçamentárias na noite de segunda-feira, quando dois partidos ortodoxos recusaram-se a apoiar cortes emergenciais de gastos. Sharon destituiu ministros do Partido Shas e vice-ministros do Shas e do União Judaica Torá, colocando em risco a maioria no Parlamento de 120 cadeiras. Trata-se da primeira séria confrontação política desde que Sharon assumiu o governo 14 meses atrás com um ampla coalizão de "unidade nacional", unindo elementos divergentes na política israelense. A saída dos dois partidos poderá trazer a maioria parlamentar de Sharon para um mínimo - 60 das 120 cadeiras. Uma única divergência o faria perder caso seja submetido a um voto de censura, forçando eleições antecipadas. O Shas, com 17 cadeiras, é o terceiro maior partido no Parlamento depois do Trabalhista, com 23 cadeiras, e o Likud, de Sharon, com 19. O União Judaica Torá detém cinco assentos. Segundo a lei, a destituição de ministros entra em vigor 48 horas depois de anunciada - neste caso, na manhã desta quinta-feira, deixando tempo para manobras de última hora. Entretanto, não há sinais de que Sharon e o Shas caminhem para uma reconciliação. Líderes da coalizão confiam em que Sharon ainda consiga aprovar o pacote de austeridade e manter-se firme no poder. O pacote foi rejeitado na segunda-feira por 47 votos contra e 44 a favor, com uma nova votação marcada para esta quarta-feira. Seguidores de Sharon buscam ainda hoje novos parceiros. "Nos próximos dias devemos ver a formação de uma coalizão mais compacta, com 62 a 65 membros", disse o presidente da coalizão, Zeev Boim, do Likud. Ele disse esperar a entrada do centrista Partido Shinui, junto com alguns membros do ultranacionalista União Nacional. O Shinui recusou-se a participar de um governo com o Shas e o União Judaica Torá, por considerar indesejável o tratamento privilegiado de seus seguidores. Os membros da coalizão de Sharon têm interesses opostos. Os trabalhistas são a favor de grandes concessões territoriais aos palestinos, enquanto o Partido Nacional Religioso representa o interesse de colonos judeus na Cisjordânia e Faixa de Gaza. O Partido Trabalhista apóia um Estado palestino na maior parte da Cisjordânia e Faixa de Gaza, enquanto o partido de Sharon humilhou o líder na semana passada aprovando uma resolução - apresentada por seu maior rival, Benjamin Netanyahu - contrária ao estabelecimento de uma Nação palestina. Um analista escreveu hoje no diário Haaretz que a dura resposta de Sharon ao Shas provavelmente aumentará a popularidade dele com um público incomodado com o crescente poder dos partidos ortodoxos judaicos, e trará uma simpatia adicional que angariou ao suportar o ataque de Netanyahu. "Surpreendentemente, ele decidiu agir como um primeiro-ministro numa sociedade normal, uma sociedade com procedimentos apropriados", publicou o Haaretz. "Nas pesquisas a serem publicadas este fim de semana, Sharon desfrutará, sem dúvida, de um apoio sem precedentes". Cortes orçamentários são considerados necessários em vista de uma recessão, provocada pela retração econômica mundial e os efeitos de cerca de 20 meses de violência no Oriente Médio. Os dois partidos recusaram-se a apoiar cortes em benefícios sociais para israelenses de baixa renda, uma parte-chave de seu eleitorado. Mas o porta-voz do Parlamento, Giora Pordes, disse que nenhuma mudança será feita para uma nova votação, sugerindo que não fará barganha. "Será exatamente o mesmo texto", adiantou. A rádio de Israel divulgou hoje que Sharon está se recusando a responder telefonemas do Shas. O porta-voz do partido, Itzik Sudri, admitiu que não tem havido contatos entre os dois lados. Quando o Shas abandonou o então primeiro-ministro Ehud Barak, ele foi obrigado a convocar eleições e acabou sofrendo uma esmagadora derrota três anos antes de expirar o mandato. Mas o presidente do Shas, Eli Yishai, disse que a atual batalha é diferente. "Naquela época, o objetivo era derrubar o primeiro-ministro", disse Yishai, ministro do Interior. "Se o atual primeiro-ministro (Ariel Sharon) estiver aberto a negociações, vamos negociar".