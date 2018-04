Crise na Costa do Marfim suspende exportação de cacau Alassane Ouattara, reconhecido internacionalmente como vencedor das eleições presidenciais da Costa do Marfim, ordenou hoje a suspensão das exportações de cacau e café por um mês, de acordo com um comunicado. "O governo marfinense informa os operadores econômicos sobre a paralisação imediata de todos os embarques de café e cacau a partir de segunda-feira até 23 de fevereiro", diz o documento.