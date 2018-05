Crise na Síria faz líder do Hamas deixar o país Khaled Meshal, líder máximo do Hamas, abandonou de vez a Síria, segundo disseram ao New York Times fontes palestinas da Faixa de Gaza. O grupo islâmico palestino, cuja cúpula viveu por anos protegida pelo regime de Bashar Assad, apoiou abertamente os levantes no Egito e Síria. Quando os protestos chegaram à Síria, o Hamas ficou em situação embaraçosa. O grupo não esclareceu, porém, se fechará seu escritório em Damasco. Amanhã, Meshal deve chegar na Jordânia. Há rumores de que ele passará a viver em Amã.