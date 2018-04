Crise no Quênia já deixou mais de mil mortos Os confrontos políticos e étnicos no Quênia já deixaram mais de mil mortos em pouco mais de um mês, informou ontem a Cruz Vermelha. Ontem, um grupo de empresários insistiu para que os políticos saíssem de Nairóbi e controlassem seus seguidores. A onda de violência começou em 27 de dezembro, após a reeleição do presidente Mwai Kibaki, rejeitada pela oposição sob acusação de fraude.