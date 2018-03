Crise no Zimbábue é 'hora da verdade' para líderes, diz ONU A crise eleitoral no Zimbábue é "a hora da verdade" para os líderes africanos reunidos em uma cúpula da União Africana no Egito, alertou na segunda-feira Asha-Rose Migiro, vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Migiro disse que é lamentável que a votação com um único candidato tenha sido levada adiante no Zimbábue na sexta-feira, apesar dos pedidos de adiamento da ONU, de muitos líderes ocidentais e de alguns líderes africanos. "Essa é a hora da verdade para os líderes regionais... o secretário-geral faz um apelo ... para que mobilizem apoio para a negociação de uma solução", disse ela aos presidentes africanos na abertura da cúpula em Sharm el-Sheikh.