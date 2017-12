Crise política abala liderança palestina O primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Ahmed Korei, sofreu um sério revés nesta quinta-feira, quando o Parlamento não conseguiu votar a nomeação de seu gabinete. Numa reunião a portas fechadas com o presidente Yasser Arafat, Korei deu a entender que não desejava mais continuar no cargo, quatro dias depois de ter tomado posse. Um porta-voz de Arafat disse que há ?diferenças sérias? entre os líderes, mas negou que Korei tenha colocado o cargo à disposição. O sucesso do primeiro-ministro é essencial para o avanço do processo de paz patrocinado pelos EUA e que vem sofrendo golpes sucessivos. O plano prevê um Estado palestino independente para 2005. O antecessor de Korei, Mahmoud Abbas, renunciou em setembro, após quatro meses na função, espremido entre a exigência israelense de repressão contra os grupos armados palestinos e a recusa de Arafat em ceder poder.