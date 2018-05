Crise política se acentua na Costa do Marfim A crise política na Costa do Marfim se acentua, já que os dois candidatos à presidência nomearam seus próprios primeiros-ministros, enquanto mediadores internacionais tentam resolver o impasse em meio a temores de uma guerra civil. O atual ocupante do cargo, Laurent Gbagbo, e seu antigo rival, Alassane Ouattara, declararam-se presidentes do país, apesar das tentativas de mediação do ex-presidente da África do Sul Thabo Mbeki.