Crise provoca queda drástica na imigração para países ricos, diz estudo

Imigrantes homens e jovens foram os mais afetados pela recessão.

A imigração de países pobres para nações ricas sofreu um grande golpe por causa da recessão internacional e o número de imigrantes caiu drasticamente. A conclusão é de um estudo feito pelo Instituto de Políticas Migratórias, sediado em Washington.

Essa é a primeira vez que há uma queda na imigração para países ricos, que vinha crescendo nos últimos 30 anos. A ampliação de comunidades estrangeiras em nações desenvolvidas também ficou estagnada.

Segundo a análise, feita a pedido da BBC, os imigrantes - especialmente homens jovens - estão entre os grupos mais afetados pela crise econômica mundial.

Um dos maiores exemplos desse novo cenário é a Espanha, onde até 40% dos imigrantes estão desempregados. Lá, os que mais sobre são os imigrantes do norte da África e de países na América Latina, como Equador e Bolívia.

A explicação para o problema é que esses estrangeiros costumavam trabalhar na construção civil e na indústria manufatureira, dois dos setores que mais sofreram com a crise.

Paquistaneses, bengalis e hispânicos

Já na Grã-Bretanha, os grupos mais afetados são os paquistaneses e os bengalis. Nos Estados Unidos, os hispânicos são os mais prejudicados.

Em alguns países, a redução no número de imigrantes foi dramática. A Espanha, por exemplo, recebeu quase 70% menos imigrantes em 2009 do que no ano anterior.

Irlanda e Grécia estão prestes a deixarem de ser países que importa mão de obra para se transformarem em nações de onde a população sai para encontrar trabalho.

No caso irlandês, o número de imigrantes vindos de novos membros da União Europeia e de países do Leste Europeu caiu cerca de 60% entre 2008 e 2009.

Ilegais

O número de imigrantes ilegais que tentaram entrar na União Europeia pelo mar também caiu: cerca de 40% entre 2008 e 2009 - e segue caindo este ano.

A mesma queda foi registrada pelos Estados Unidos em relação aos mexicanos que tentaram entrar no país. A imigração legal também diminuiu: o país emitiu um número de vistos cerca de 50% menor para trabalhadores temporários.

O estudo afirma, porém, que o volume de dinheiro enviado aos seus países de origem sofre apenas uma pequena variação.

Ao que parece, quando é preciso enviar dinheiro para seus familiares, os imigrantes encontram um jeito - com ou sem recessão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.