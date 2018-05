Crise provocou fuga de 14 mil, alerta ONU A ONU alertou ontem que a instabilidade política e os episódios de violência na Costa do Marfim já provocaram a fuga de 14 mil civis para a vizinha Libéria. Estima-se que 200 marfinenses tenham morrido desde as eleições, há duas semanas. Na sexta-feira, o bloco de países do oeste africano ameaçou usar a força "de maneira legítima" para tirar do poder o atual presidente, Laurent Gbagbo, em benefício do opositor Alassane Ouattara.