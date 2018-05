Crises no Egito e na Síria são pano de fundo do acordo Esse é o terceiro acordo entre as duas facções palestinas desde que o Hamas expulsou as forças do Fatah da Faixa de Gaza, em 2007. Os dois anteriores fracassaram. A diferença é que, agora, há um novo cenário nos países árabes que exercem influência mais direta sobre o conflito árabe-israelense: Egito e Síria.