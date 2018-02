Cristão que diz ser Jesus é condenado à forca no Paquistão Um paquistanês cristão que assegurou ser Jesus Cristo e considerou como falsa a religião islâmica foi condenado hoje por blasfêmia e sentenciado à forca. O veredito contra Anwar Keneth, de 40 anos, um ex-funcionário do governo, foi criticado pela Frente de Libertação Cristã, um grupo que defende os interesses da pequena comunidade cristã do Paquistão. "Não acreditamos que tenha sido feita justiça no caso de Anwar Keneth", disse Khalil Gill, dirigente e porta-voz do grupo. "Keneth deveria ter sido internado em um manicômio". Keneth foi preso há um ano na cidade de Lahore, acusado de violar as leis contra a blasfêmia após ter enviado uma carta ao imã local afirmando que era Cristo e que o islamismo era uma religião falsa. Desde então, ele vem sendo mantido em uma prisão. De acordo com documentos do tribunal, no último dia 8, ele se declarou culpado. Cerca de 97% dos 145 milhões de paquistaneses são muçulmanos. Os cristãos compõem uma reduzida porção dos restantes 3%.