Os calendários diferentes das igrejas coincidem este ano. Religiosos fizeram procissão no local, onde as celebrações de cada igreja são coordenadas cuidadosamente para evitar conflitos.

Protestantes mantiveram suas próprias celebrações de Páscoa fora dos muros da Cidade Velha, no Jardim da Tumba, onde alguns identificam como o local onde Jesus foi enterrado. As informações são da Associated Press.