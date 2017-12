Cristãos de Belém se manifestam contra guerra no Líbano Aproximadamente 300 pessoas, em sua maioria membros da minoria palestina cristã, se manifestaram neste domingo na localidade de Beit Sahour, do distrito cisjordaniano de Belém, para protestar contra a ofensiva militar israelense lançada no Líbano. Os participantes do protesto levavam três caixões com as inscrições "ONU", "Liga Árabe" e "consciência internacional", e exibiam bandeiras da UE e das Nações Unidas. Os caixões foram enterrados simbolicamente em cerimônia para denunciar, segundo os manifestantes, o silêncio e a inoperância da comunidade internacional diante das operações militares israelenses lançadas no Líbano contra a milícia xiita Hezbollah, que causaram a morte de centenas de civis. A marcha foi liderada pelo prefeito da cidade, Hani Hayek, e partiu das imediações de uma associação cristã, o clube ortodoxo, para depois percorrer a rua principal de Beit Sahour. Cerca de 4.500 pessoas se manifestaram na noite de sábado na cidade de Tel-Aviv contra a ofensiva lançada por Israel no sul do Líbano e por um acordo imediato de cessar-fogo. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra a guerra, a favor do cessar-fogo e por uma resolução do conflito na Faixa de Gaza. Uma caravana de empresários de pequenas e médias empresas e de comerciantes das localidades afetadas pelos ataques com foguetes do Hezbollah no norte de Israel se dirige hoje a Jerusalém, para protestar contra sua precária situação e a falta de garantia de indenizações por parte do governo. Os empresários e comerciantes pretendem se manifestar em frente aos escritórios do Ministério das Finanças, de Indústria e Comércio e de Trabalho, para denunciar que os acordos firmados até agora pelos danos causados - devido à situação de conflito no norte do país - não resolvem seus problemas. A caravana causou grandes engarrafamentos na estrada que une Tel-Aviv a Jerusalém, uma das principais vias de circulação do país, segundo emissoras de rádio locais.