Cristãos do Iraque pedem igualdade perante a lei As igrejas cristãs do Iraque pediram uma nova Constituição nacional que lhes garanta plenos direitos. O Vaticano divulgou nesta quarta-feira o texto da exortação, formulada um dia antes pelas igrejas de rito caldeu, sírio, armênio, grego e latino. O apelo, às autoridades iraquianas e à comunidade internacional, pede que o Iraque do pós-guerra "seja um Estado no qual exista total liberdade religiosa" e foi reforçado em Castelgandolfo, na Itália, pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Angelo Sodano. Os bispos e os patriarcas do Iraque disseram que a solicitação refletia "as pressões de nossos fiéis". O apelo é para que o novo Iraque possa "dar ao mundo testemunho de que é possível (para pessoas de diferentes credos) viver juntas, de mãos dadas, e que este é o destino da humanidade", explicou Sodano. Os cristãos iraquianos, em sua maioria católicos caldeus, correspondem agora a 5% da população iraquiana, de esmagadora maioria muçulmana. As igrejas cristãs reclamam garantias de que os iraquianos sejam avaliados por sua capacidade, sem discriminação alguma, ?a fim de poder participar do governo e servir à comunidade?. Também querem celebrar o culto segundo tradições próprias, "educar seus filhos segundo princípios cristãos" e ter direito a se reunir e erigir templos e centros culturais e sociais.