Cristãos que enfrentaram polícia chinesa vão a julgamento A justiça chinesa processará seis pessoas que participaram dos confrontos entre cristãos e policiais, em julho, após a demolição de uma igreja que, segundo as autoridades, era ilegal, confirmaram nesta sexta-feira fontes oficiais. "Eles não foram detidos por serem cristãos e sim, em primeiro lugar, porque se tratava de um edifício ilegal. Além disso, tentaram impedir a demolição", disse um funcionário do escritório de propaganda do município de Hangzhou, capital da província de Zhejiang. Segundo a imprensa de Hong Kong, o julgamento começa na sexta-feira da próxima semana. Em julho, cerca de 6 mil cristãos, em sua maioria protestantes, se reuniram no templo, no distrito de Xiaoshan, e alguns tentaram evitar a demolição, numa área onde estava prevista a construção de um centro comercial. Segundo organizações dos direitos humanos, o protesto levou a um conflito entre 3 mil cristãos e 500 policiais armados. Em Xiaoshan vivem cerca de 80 mil cristãos, segundo dados da agência estatal Xinhua. A igreja oficial protestante conta com 16 milhões de seguidores na China.