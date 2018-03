Cristina acerta com Irã investigação de atentado A presidente Cristina Kirchner anunciou ontem o envio ao Parlamento argentino do memorando pactuado com o Irã para criar uma comissão internacional que investigará o atentado de 1994 contra a Associação Mutual Israelita-Argentina (Amia), que deixou 85 mortos e 300 feridos. O acordo permitirá que membros da Justiça argentina possam interrogar em Teerã ex-integrantes do governo iraniano acusados na Argentina de terem ordenado o atentado. A comunidade judaica e a oposição criticaram o entendimento.