Cristina corre o país às vésperas da eleição argentina Na reta final da campanha para as eleições parlamentares de domingo, a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, realiza um festival de inaugurações de obras públicas e de empresas privadas. Nos últimos dias, ela atravessou o país para reinaugurar um hotel reciclado do sindicato dos ferroviários, a ampliação de uma fábrica de tapetes e novas refinarias de petróleo, entre outras obras. No entanto, essas atividades estão proibidas pelo Código Eleitoral argentino, que estipula que a presidente e os ministros (e também funcionários públicos de menor hierarquia) não podem participar de evento público que possa promover a captação de votos.