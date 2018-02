Cristina cria medição federal de audiência A presidente argentina, Cristina Kirchner, anunciou ontem a criação do Sistema Federal de Medição de Audiências (Sifema), projeto que a Casa Rosada começou a preparar em 2010 para medir a audiência na TV. O chefe do gabinete de ministros, Jorge Capitanich, argumentou que se trata de uma medição "pública", não "estatal", já que será elaborada por uma entidade "independente", com representantes de 11 universidades públicas. Mas as universidades federais são controladas pelo kirchnerismo.