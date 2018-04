Cristina eleva tom da crise institucional na Argentina

"Eles estão à espreita para interromper o processo político de recuperação, criação de empregos e pagamentos das dívidas", afirmou a presidente num comício na Grande Buenos Aires, onde o governo tem seu principal reduto eleitoral. Na terça-feira, dois fundos de investimento conseguiram da Justiça de Nova York o embargo de US$ 1,7 milhão de uma conta do BC argentino nos EUA. Embora a quantia seja pequena em relação ao total das reservas, a notícia teve um impacto negativo em Buenos Aires.

O pivô da crise é a determinação do governo em usar US$ 6,5 bilhões das reservas do BC para o pagamento de parte da dívida pública que vence neste ano, medida à qual se opõem Redrado e a oposição. Esta afirma que o governo pretende recorrer às reservas para continuar com o "festival de gastos públicos" com o qual tenta recuperar parte da popularidade perdida, de olho nas eleições de 2011.

Ontem, a juíza federal María José Sarmiento aceitou uma medida cautelar reforçando a negativa para a utilização das reservas. Assim, as reservas do BC não poderão ser transferidas para o Tesouro até que o Parlamento decida o caso. Setores da esquerda exigem que a dívida externa seja considerada "ilegítima", já que ela disparou durante a ditadura (1976-1983). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.