Cristina estatiza corridas de automóvel Depois de estatizar a transmissão do futebol e lançar histórias em quadrinhos gratuitas, o governo de Cristina Kirchner estatizou as transmissões das corridas de categoria Turismo (a principal do automobilismo na Argentina). O Estado pagará US$ 93 milhões por um contrato de quatro anos. As transmissões começaram no domingo em um canal público de televisão aberta, com publicidade exclusiva de obras do governo.