Cristina faz 1ª reunião com vice após derrota no Senado A presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner encontrou-se hoje com o vice-presidente do país, Julio Cobos, pela primeira vez desde que ele sepultou com seu voto, no Senado, o projeto oficial que tentava ratificar um polêmico aumento nos impostos sobre as exportações de grãos. A reunião, que durou menos de uma hora, aconteceu na Casa Rosada e foi cercada por um forte sigilo. Nem a imprensa oficial teve acesso. Cobos se retirou do encontro sem fazer nenhuma declaração. "Foi uma reunião sem adjetivação de pessoas ou de condutas", afirmou o chefe do gabinete de ministros, Sergio Massa. "A presidente da nação foi muito profunda e sincera no diálogo com o vice-presidente. Acima de tudo, a reunião ocorreu por respeito às instituições", disse Massa, que participou do encontro.