Cristina intervém em concessionária de trens de Buenos Aires

O governo da presidente Cristina Kirchner anunciou ontem a intervenção administrativa de 15 dias da empresa TBA, que possui a concessão da linha ferroviária Sarmiento. A linha, que transporta anualmente 9 milhões de pessoas em condições precárias, foi o cenário de um acidente ferroviário que matou 51 pessoas e feriu 703.

O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento Federal e Obras, Julio De Vido, e pelo secretário de transportes, Juan Pablo Schiavi. Durante o período, a Justiça investigará o descarrilamento do trem.

Para analistas políticos, o governo tenta encobrir sua responsabilidade no acidente com a medida, já que os organismos de controle estatais não fiscalizaram o péssimo estado das ferrovias apesar dos alertas da Auditoria Geral da Nação, que há meia década afirma constantemente que a linha Sarmiento possui graves deficiências, com risco elevado de acidentes.

As investigações na Justiça pretendem definir se o acidente foi causado por falhas técnicas ou por erro humano. O maquinista Marcos Antonio Córdoba também ficou ferido no acidente.

O sindicato dos ferroviários, que acusa a TBA de usar equipamento sucateado, afirma que o governo e a empresa pretendem usar o maquinista como "bode expiatório" do acidente. Depois de ter dito na semana passada que havia avisado a companhia sobre os problemas nos breques, o maquinista mudou sua versão dos fatos.

Ontem ele afirmou à Justiça que ao perceber que os breques do trem que dirigia não estavam funcionando, optou por continuar a viagem e descartou a assistência mecânica. Ele ficou com medo da reação dos passageiros, que poderiam se irritar com um atraso. Ontem, por meio do microblog Twitter, a presidente argentina disse que não se pronunciou sobre o acidente em respeito à dor das vítimas.