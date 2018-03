Cristina Kirchner declara patrimônio de US$ 8,6 milhões

BUENOS AIRES - O patrimônio da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, voltou a ser manchete dos jornais locais. A última declaração de renda dela, apresentada na sexta-feira passada e divulgada na segunda-feira pela imprensa, mostra que Cristina recebeu uma herança de 31,6 milhões de pesos (US$ 6,8 milhões) e seu patrimônio total é de 39,6 milhões de pesos (US$ 8,6 milhões).

Embora ela não tenha declarado, outros 50% dos bens do marido foram distribuídos em partes iguais aos filhos Máximo e Florencia. Em maio de 2003, quando Néstor Kirchner assumiu a Presidência, o casal declarou um patrimônio de 6,8 milhões de pesos (cerca de US$ 2,5 milhões ao câmbio da época).

No ano passado, um ano após a morte do marido, Cristina havia declarado bens no valor de 70,5 milhões de pesos, um crescimento de 27% em relação à declaração do ano anterior. A declaração presidencial esclarece que a aplicação em prazo fixo de US$ 3,2 milhões foi convertida em pesos e está depositada no banco estatal Nación, em uma poupança. O grosso do patrimônio de Cristina está em aplicado em imóveis localizados na Patagônia e em Buenos Aires.