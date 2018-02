Cristina Kirchner não reconhecerá eleito na CGT A Confederação Geral do Trabalho (CGT) reelegerá oficialmente nesta quinta-feira o caminhoneiro Hugo Moyano para o posto de secretário-geral da maior central sindical da Argentina. No entanto, o ministro do Trabalho, Carlos Tomada, anunciou que o governo não reconhecerá a eleição do sindicalista, que foi o principal aliado na área social da presidente Cristina Kirchner e do ex-presidente Néstor Kirchner durante nove anos, até o racha entre ambos, há poucos meses. O governo destacou que a única CGT que reconhecerá será aquela composta pelos sindicatos que realizarão a eleição em outubro. Desta forma, torna-se oficial o racha dentro da maior central sindical do país.