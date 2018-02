Cristina Kirchner nega intenção de mudar Constituição A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, disse ontem que não tentará mudar a Constituição do país, em resposta à especulação de que faria isso em busca de um terceiro mandato consecutivo. As declarações de Cristina ocorrem após funcionários do governo, entre eles membros de seu gabinete, dizerem que ela deveria concorrer ao cargo novamente. "A Constituição não vai ser reformada, portanto relaxem", afirmou, em um discurso anual ao Congresso.