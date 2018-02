Cristina Kirchner passa 2ª noite no hospital

Gastroenterologistas que não são da equipe disseram que aparentemente Cristina, de 61 anos, tem diverticulite no cólon. Segundo o médico Jorge Dávolos, chefe honorário do departamento de gastroenterologia do Hospital Italiano de Buenos Aires, quase metade dos idosos argentinos têm diverticulite. "Damos líquidos e antibióticos aos pacientes; em uma minoria dos casos, é necessário fazer cirurgia. O período de recuperação pode ser de semanas, e não de dias. Mas cada caso é diferente e estou falando sobre essa questão de uma maneira geral, e não do caso da presidente em particular", afirmou Dávolos.

Cristina tinha uma reunião marcada para esta terça-feira com a presidente do Chile, Michelle Bachelet. O chefe de gabinete da presidente, Jorge Capitanich, não deu detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.