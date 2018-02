Cristina Kirchner pode passar por novos exames A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pode ser internada para realizar novos exames de controle do hematoma no crânio, segundo informações de diversos meios de comunicação locais em suas páginas web. A Fundação Favaloro preparou uma ala especial para atender a presidente, que teria sentido novos sintomas de cefaleia nas últimas horas. Segundo os resultados dos novos exames, a presidente poderia passar por uma cirurgia para drenar o sangue acumulado. O governo não emitiu nenhuma nota sobre as versões.