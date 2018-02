Cristina Kirchner recebe alta hospitalar

No último informe médico, divulgado neste domingo, os médicos Marcelo Ballesteros e Daniel Fernández afirmaram que a líder deve continuar o tratamento antibiótico, uma dieta especial e se manter em repouso por dez dias.

A presidente foi internada na Clínica Otamendi, em Buenos Aires, com um quadro febril e infecciosos e foi detectada a presença de bactérias em seu sangue. Depois, foi confirmado que Cristina estava com uma infecção no cólon.

Durante os sete anos de mandato, a presidente sofreu diversas complicações de saúde, incluindo intervenções cirúrgicas. O recente episódio a obrigou a cancelar a visita que presidente chilena Michelle Bachelet faria a Buenos Aires para comemorar os 30 anos do tratado de paz entre os dois países. Cristina também deve cancelar sua viagem à próxima cúpula do G20, nos dias 15 e 16 de novembro em Brisbane, na Austrália. Fonte: Associated Press.