Cristina Kirchner retomará atividades na segunda-feira

Após cerimônia íntima para familiares, amigos e funcionários públicos mais próximos, o corpo do ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, foi sepultado no cemitério municipal de Río Gallegos, capital da província de Santa Cruz, na Patagônia, a 2.636 km ao sul de Buenos Aires. Cristina Kirchner mandou construir um panteão presidencial para onde os restos mortais do marido serão transferidos quando a obra for concluída.

A viúva deixou o cemitério por volta das 22h30 horas de ontem (horário de Brasília). Segundo a agência oficial de notícias, Télam, a decisão da presidente Cristina Kirchner de colocar o caixão do marido na capela foi tomada no último momento, para que os moradores da cidade natal dele pudessem se despedir do ex-presidente e secretário-geral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), que faleceu na quarta-feira (27), vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Néstor era considerado candidato à sucessão da esposa na presidência, invertendo os papéis das eleições de 2007, quando Cristina o sucedeu. Ontem, o chanceler argentino Héctor Timemerman declarou que Cristina será candidata à reeleição.