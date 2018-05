Cristina Kirchner termina o ano com boa avaliação e projeção para 2011

BUENOS AIRES - A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é a candidata com a melhor imagem e com a maior intenção de votos para as eleições gerais de 2011, de acordo com enquete publicada neste domingo, 26 pela imprensa de Buenos Aires.

A pesquisa, feita pela empresa de consultoria Ibarómetro e divulgada pelo jornal Tiempo Argentino, destacou que 59,1% dos entrevistados consideraram "muito boa" a gestão de Cristina. A atual presidente ainda tem 47% das intenções de voto.

Daniel Scioli, governador da província de Buenos Aires, também foi avaliado positivamente pelos consultados, com 58,9% de aprovação.

O único dirigente da oposição que alcançou bons números foi o conservador Mauricio Macri, prefeito de Buenos Aires, que tem 48,2% de imagem positiva e uma intenção de voto de 34,9%.

Tanto Cristina como Macri não se candidataram formalmente à eleição para a Presidência do país, mas tudo indica que a presidente buscará a reeleição em 2011 e o dirigente conservador tentará impedi-la.

O partido peronista tinha como provável candidato o ex-presidente e marido de Cristina Néstor Kirchner, mas sua morte em novembro gerou especulações sobre a provável candidatura da atual chefe de Estado argentina.