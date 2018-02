Cristina, Morales e Mujica já estão em Caracas

Cristina Kirchner, Evo Morales e José Mujica foram os primeiros a chegar à capital venezuelana. O corpo de Chávez será velado naquela que foi uma de suas escolas, a Academia Militar.

Imagens da chegada dos líderes estrangeiros foram exibidas pela emissora estatal de televisão da Venezuela.

"Estendemos nosso profundo sentimento de pesar ao povo venezuelano, ao governo, à família e às Forças Armadas", declarou Morales ao desembarcar.

A presidente Dilma Rousseff embarcará amanhã para Caracas, informou hoje o Itamaraty. Em Bogotá, a chancelaria da Colômbia informou que o presidente do país, Juan Manuel Santos, também irá à Venezuela para despedir-se de Chávez. As informações são da Associated Press.