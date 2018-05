Cristina obtém nova vitória eleitoral

O governo da presidente Cristina Kirchner obteve mais um trunfo político na Província de Salta, no noroeste da Argentina, com a reeleição de seu aliado, o governador Juan Manuel Urturbey, no domingo. O candidato, que venceu com 57% dos votos, é um dos jovens políticos cotados para ser o vice em uma eventual chapa com Cristina nas eleições presidenciais de outubro. Na semana passada, diversas denúncias indicaram que o governo estava distribuindo comida em troca de votos na periferia da capital de Salta.