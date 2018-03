Cristina pode não vencer eleição no primeiro turno

Ao contrário do que as pesquisas dos últimos dois meses vinham apontando, a primeira-dama e senadora Cristina Fernández de Kirchner, candidata do partido de seu marido - o presidente Néstor Kirchner - às eleições presidenciais de outubro, poderia ter dificuldades em liquidar a disputa no primeiro turno. Ontem, uma pesquisa da consultoria Poliarquia indicou que Cristina - do Frente pela Vitória, uma sublegenda do Partido Justicialista (Peronista) - teria 40% dos votos. Elisa Carrió, líder da centro-esquerdista Coalizão Cívica, conseguiria 12%. O candidato da centro-progressista União por uma Nação Avançada, o ex-ministro da Economia Roberto Lavagna, obteria 8%. Outra pesquisa, do Centro de Estudos de Opinião Púbica da Universidade Aberta Interamericana (UAI), dá 38% das intenções de votos a Cristina e 19% a Elisa. Lavagna fica com 14%. Enquanto na pesquisa da Poliarquia os indecisos são 23%, na da UAI eles são 18%. Segundo a Constituição argentina, vence o primeiro turno quem conseguir pelo menos 40% mais um dos votos e, ao mesmo tempo, obtenha 10% de vantagem em relação ao segundo colocado. Outra opção é conseguir mais de 45% dos votos, o que automaticamente dá a vitória ao candidato. O temor do governo Kirchner é o risco de que Cristina não consiga os 40% necessários para vencer no primeiro turno. Esse é um problema maior até mesmo do que o volume de votos da oposição, já que as pesquisas mostram que nenhum dos adversários de Cristina ultrapassaria a faixa de 20%. As pesquisas da Poliarquia e da UAI - publicadas respectivamente pelos jornais La Nación e Perfil, de oposição ao governo, indicam que Cristina poderia chegar perto dos 40%, mas não ultrapassar esse percentual. Nesse cenário, ela seria obrigada a enfrentar um segundo turno, independente da diferença que consiga colocar para o segundo colocado. No entanto, quatro outras pesquisas, publicadas ontem pelo jornal Página 12, alinhado ao governo, indicam que Cristina levaria as eleições no primeiro turno. Entre a oposição argentina, existe a certeza de que o segundo turno é inevitável. Nos comitês de campanha dos adversários de Cristina, os assessores dos candidatos especulam sobre a conveniência de empurrar o casal Kirchner para um segundo turno. O risco é que, na segunda fase, o presidente coloque toda a máquina do governo a favor de sua esposa, fato que poderia levar Cristina a obter mais de 60% dos votos. Esse volume colossal - não conseguido desde os tempos do general Juan Domingo Perón - daria um importante fator de legitimidade ao governo de Cristina e, ao mesmo tempo, significaria uma derrota de peso para a oposição. Analistas consideram que dificilmente a oposição superaria seu maior problema - a luta de egos - e formaria uma hipotética frente conjunta para tentar derrotar o casal Kirchner no segundo turno. Os líderes opositores acham que teriam mais chances de ganhar a presidência em 2011, após o desgaste de oito anos de governo dos Kirchner. Além disso, consideram que não será fácil governar a Argentina a partir do ano que vem com a crise energética batendo à porta da população e com a escalada da inflação que Kirchner deixará para seu sucessor.