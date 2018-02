Cristina pressiona por reforma no Judiciário

O conselho, integrado por juízes, advogados, acadêmicos e representantes do governo, da Câmara e do Senado, é o organismo encarregado de indicar os juízes no país. Atualmente, juízes e advogados escolhem seus próprios representantes. "Eles não têm coroa para ocupar esses lugares sem o voto popular", afirmou Cristina diante do olhar incômodo do presidente da Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti.

A iniciativa da presidente argentina já era cogitada desde o final do ano passado, quando a Justiça prorrogou a medida cautelar que protege o Grupo Clarín da aplicação plena da Lei de Mídia, aprovada em 2009. A lei provocaria a fragmentação do grupo. Em diversas oportunidades, a presidente mandou recados diretos à Justiça pedindo o fim da dilatação do prazo para que a lei entre em pleno vigor.

"Quero seriamente uma Justiça democrática, não corporativa, não dependente de fatores econômicos, sabendo que é parte de um dos poderes do Estado", afirmou a presidente. Para os analistas, a reforma do Conselho da Magistratura é um verdadeiro "cavalo de Troia" na batalha do kirchnerismo contra o Grupo Clarín e a imprensa argentina.