Cristina reaparece e diz que 'não será extorquida' por juiz

BUENOS AIRES – A presidente Cristina Kirchner fez, nesta terça-feira, 25, sua primeira aparição pública após três semanas divididas entre uma internação por uma inflamação no sigmoide - parte do cólon - e o repouso na residência oficial de Olivos. Cristina, convidada especial da reunião anual da Câmara Argentina da Construção, fez um discurso no qual reclamou da falta de investimentos dos empresários argentinos e fez elogios à sua própria administração da economia do país.

Cristina também fez referências ao juiz Claudio Bonadío, que investiga irregularidades na empresa que administra o hotel de luxo que a presidente possui na cidade de El Calafate, na Província de Santa Cruz, feudo político dos Kirchners: “nenhum ‘carcará’ (ave predadora da família dos falcões) judiciário vai me extorquir!”.

O juiz Bonadío suspeita que o hotel foi usado para operações de lavagem de dinheiro. A Justiça constatou irregularidades nos balanços da empresa e na composição acionária, entre outras.

O vice-ministro da Justiça, Julián Álvarez, em declarações à imprensa, minimizou as irregularidades na contabilidade da Hotesur: “Deve ter sido um erro do contador. Vocês não podem achar que a presidente Cristina ficará de olho se o balanço da empresa foi ou não apresentado à Receita Federal...”

A deputada kirchnerista Diana Conti, que no ano passado havia liderado a campanha “Cristina Eterna” (para alterar a constituição, de forma a permitir reeleições indefinidas da presidente), declarou ontem que “todos conhecem a honestidade de Cristina. Ninguém se atreva a prejudicá-la de forma impune, pois não deixaremos!”

Saúde. No dia 2, Cristina foi internada no hospital Otamendi por uma inflamação no cólon, embora informações extraoficiais indiquem que foi uma diverticulite. Depois de uma semana no hospital, foi transferida à residência oficial de Olivos, onde – embora sob ordens médicas de repousar – continuou emitindo ordens aos ministros por mensagem de texto, além de colocar recados no Twitter. No fim de semana, descansou em El Calafate, onde possui uma mansão.

Em dezembro de 2011, o governo anunciou, de forma categórica, que a presidente tinha um câncer na tireoide. No entanto, um mês depois, após a remoção da glândula de Cristina, a Casa Rosada teve de admitir que não existia câncer algum.

Em outubro de 2013, Cristina foi internada para uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, causado por um traumatismo sobre o qual o governo jamais deu explicações. Na época, os médicos da presidente também revelaram que ela padecia uma arritmia cardíaca. Além disso, a presidente acumula um histórico médico de desmaios frequentes desde 2003.