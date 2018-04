Cristina reforça prazo para Lei de Mídia ser seguida

Durante discurso, Cristina anunciou o deputado Martín Sabatella para o cargo de diretor da Autoridade Federal do Serviço de Comunicação (Afsca), organismo encarregado da aplicação da Lei de Mídia. Sabatella afirmou que, no amanhecer do dia 8, todas as empresas terão de estar de acordo com a lei.

Enquanto duela com a imprensa, Cristina perde popularidade. Uma pesquisa da consultoria Management & Fit indicou que a aprovação da presidente caiu de 52,3%, em fevereiro, para 30,6%, em setembro.