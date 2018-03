Cristina vence no 1º turno, segundo nove pesquisas Nove de dez pesquisas publicadas ontem na Argentina indicam a vitória de Cristina Kirchner já no primeiro turno das eleições presidenciais de domingo. Só o estudo da Universidade Aberta Interamericana aponta para um segundo turno, com Cristina e Elisa Carrió. Cristina ganhou ontem o apoio do ex-jogador de futebol Diego Maradona.