Crítica implícita a Bush dá demissão nos EUA Um produtor da rede de TV CBS foi despedido por haver feito uma comparação implícita entre o momento atual nos Estados Unidos e a Alemanha nazista. Ed Gernon, que produz a minissérie ?Hitler: The Rise of Evil? (Hitler: A Ascensão do Mal) foi demitido por uma declaração feita à revista TV Guide. Gernon disse que a série ?trata de uma nação inteira bloqueada pelo medo, que renunciou a seus direitos civis e que chegou a uma guerra mundial por causa desse temor?. ?Não posso pensar de um tempo melhor para contar essa história?, disse o produtor. Meios conservadores usaram a frase para denunciar o ?antipatriotismo? da mídia, e a CBS demitiu Gernon.