Crítica sobre peso leva menina de 11 anos a matar colega A admissão, por uma menina de 11 anos, que uma ofensa feita pela internet a levou a decidir matar uma colega de classe, e que o método do crime foi sugerido por um programa de mistério na TV, pôs os adultos do Japão a questionar se as crianças não precisam de mais supervisão. Advogados da estudante de sexta série detida em uma instituição para jovens contam que ela levou a amiga Satomi Mitarai para uma sala de aula vazia, degolou-a, cortou-lhe os braços e a deixou sangrar até a morte seguindo uma idéia que tivera dias antes, assistindo a um programa de mistério na televisão. Mitari teria irritado a colega - com quem participava de um time de basquete e assistia a aulas de arte - quando escreveu mensagens na internet criticando-lhe a aparência, segundoa agência Kyodo. A decisão de cometer assassinato veio quando Mitari comentou sobre o peso da amiga.