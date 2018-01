Criticada por usar salto, Melania Trump aparece de tênis no Texas

HOUSTON - A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, sempre elegante e com os cabelos perfeitamente arrumados, não fugiu à regra nesta terça-feira, 29, no "look" escolhido para visitar as áreas devastadas pela tempestade tropical Harvey no Texas. Mas sua escolha foi duramente criticada nas redes sociais.

Melania foi fotografada deixando a Casa Branca com altíssimos saltos agulha combinados com calças capri, jaqueta bomber militar e óculos no estilo aviador.

As reações no Twitter não demoraram. "Melania parecendo uma Barbie SOS Texas", tuitou a escritora Maria Del Russo, em alusão à série SOS Malibu, estrelada por Pamela Anderson nos anos 1990.

"A ajuda está a caminho, Texas! Não se preocupem, Melania está com seus especiais 'stilettos para tempestade'", brincou o produtor e roteirista de televisão Brad Wollack.

A comediante Jessica Kirson ainda deu uma sugestão. "Brilhante ideia @FLOTUS. Você pode pegar destroços com seus saltos", ironizou em tuíte à Melania pelo acrônimo usado em inglês para Primeira-Dama Dos Estados Unidos.

Após desembarcar em Corpus Christi, no Texas, e em visita a um centro de apoio dos bombeiros às vítimas do furacão Harvey, Melania foi fotografa usando tênis branco. Ela também usava um boné com as inscrições "FLOTUS".

Trump se mostrou mais adequado, com uma indumentária mais de acordo com o que os políticos costumam vestir nesse tipo de visita: uma jaqueta preta de chuva com capuz, calças cáqui e botas marrom. / AFP