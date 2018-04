Críticas do Vaticano remontam à Idade Média, diz Israel

"O debate público teológico com relação a quem faz a interpretação mais correta das escrituras sagradas é uma coisa da Idade Média", disse Yigal Palmor, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, à AFP. "Não me parece uma ideia sábia tentar reviver isso."

No sábado, bispos e patriarcas de todo o Oriente Médio encerraram um sínodo de duas semanas presidido pelo papa Bento XVI no Vaticano. Os líderes religiosos pediram à comunidade internacional que acabe com a ocupação de territórios árabes.

"Recorrer a posições teológicas e bíblicas que usam a palavra de Deus para erroneamente justificar injustiças não é aceitável", declararam os religiosos por meio de nota. As informações são da Dow Jones.