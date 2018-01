Crítico de Karzai diz temer imposição de ditadura no Afeganistão Um dos mais abertos críticos dos planos de contenção do poder dos senhores da guerra afegãos por meio de uma presidência centralizada apelou hoje para que governos estrangeiros impeçam que o país se transforme em uma "ditadura". Os 502 membros da loya jirga (grande conselho) passaram os últimos dez dias discutindo uma proposta de constituição pós-Taleban para o Afeganistão proposta pelo governo do presidente Hamid Karzai, apoiado pelos Estados Unidos. A ratificação do documento é esperada para os próximos dias. Autoridades americanas e afegãs manifestaram confiança de que a proposta de 160 artigos seria ratificada sem grandes mudanças, abrindo caminho para a realização de eleições em meados de 2004. Entretanto, as intensas negociações de bastidores foram incapazes de esconder a insatisfação de algumas minorias étnicas. Hafiz Mansour, um delegado da loya jirga ligado à Aliança do Norte, voltou a pedir a criação de um Parlamento forte para fazer frente aos amplos poderes presidenciais previstos pela proposta. "Não queremos um ditador com todo o poder em suas mãos", disse Mansour a jornalistas em frente ao campus universitário da zona norte de Cabul, onde ocorre a reunião da loya jirga. "Se a comunidade internacional continuar em silêncio, a democracia afegã morrerá." Muitos delegados comentam que a maioria do conselho, inclusive os representantes da etnia pashtun - à qual pertende Karzai -, são favoráveis ao sistema presidencialista. A proposta prevê poderes mínimos para os líderes regionais e não cria o cargo de primeiro-ministro Outro importante líder da Aliança do Norte, o senhor da guerra usbeque Abdul Rashid Dostum, manifestou-se a favor de um sistema parlamentarista e prometeu lutar pela concessão de status oficial a idiomas e dialetos falados por minorias étnicas.