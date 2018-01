Crítico de Putin se retira da disputa presidencial Ivan Rybkin, um crítico de Vladimir Putin, desistiu de participar das eleições presidenciais da próxima sexta-feira. "Estou retirando minha candidatura, pois não participarei desta farsa", disse Rybkin a jornalistas. Ele falou depois de ter passado três semanas no exterior, tendo deixado a Rússia citando preocupações com sua segurança. Hoje, Rybkin sugeriu mais uma vez ter sido vítima de algum tipo de perseguição política em conexão com sua candidatura. "Eu esperava pressão, mas não esperava tal ilegalidade", disse ele. Rybkin estava concorrendo na eleição com o apoio do magnata e inimigo voraz de Putin Boris Berezovsky, que se auto-exilou. Enquanto mostram que Putin teria uma vitória avassaladora, as pesquisam indicam que Rybkin não obteria um por cento dos votos.