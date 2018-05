Croácia aprova adesão à União Europeia Os eleitores croatas aprovaram neste domingo a adesão do país balcânico à União Europeia (UE), em um referendo com baixa participação - apenas 47% dos 2,5 milhões de eleitores foram às urnas. O "sim" à adesão à UE obteve 66% dos votos, enquanto 33% dos eleitores votaram contra aderir ao bloco europeu. O restante dos votos foi anulado. A Croácia passará a integrar a UE oficialmente em julho de 2013. As informações são da Associated Press.