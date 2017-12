Croácia cancela negócio de US$ 12 mi com o Irã Em resposta a um pedido dos Estados Unidos, a Croácia cancelou um negócio de US$ 12 milhões com o Irã, país este considerado pelo presidente George W. Bush como parte do "eixo do mal". O chanceler croata, Tonino Picula, disse hoje diante de um comitê parlamentar que, devido à cooperação com a coalizão internacional antiterrorismo, a "Croácia desistiu de um negócio com um país do Oriente Médio avaliado em milhões de dólares". Ao mesmo tempo, a mídia croata indicou que o cancelamento seguiu-se a um pedido direito dos EUA. De acordo com a imprensa, a Croácia deveria exportar para o Irã navios orçados em US$ 12 milhões. Segundo Picula, Washington ofereceu um outro negócio a Zagreb avaliado em cerca de US$ 10 milhões, como compensação. Picula fez essas afirmações quando perguntado pelo comitê se a Croácia teria sofrido qualquer prejuízo econômico devido a seu apoio à luta dos Estados Unidos contra o terrorismo. Ele se negou a dar mais detalhes sobre o negócio.