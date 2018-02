Croatas vão às urnas escolher Parlamento Europeu

Autoridades do país têm dito que a votação para a escolha dos 12 parlamentares é "histórica" e um divisor de águas em um caminho marcado por anos de difíceis reformas. No entanto, o comparecimento às urnas deve ser baixo entre os 3,7 milhões de eleitores registrados. "Esta é a primeira eleição europeia da história da Croácia", disse o primeiro-ministro do país, Zoran Milanovic, após ter votado na capital croata, Zagreb.

Pesquisas de opinião apontam que pouco mais da metade da população croata quer que o país se torne o 28º membro da União Europeia. Analistas dizem, porém, que o entusiasmo vem diminuindo devido à situação difícil da economia croata e aos problemas dentro do bloco. As informações são da Dow Jones.