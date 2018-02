Crocodilo albino devora homem que pescava no norte da Austrália

SIDNEY - Um crocodilo albino devorou na segunda-feira um australiano de 57 anos que foi pescar em um rio no norte da Austrália, publicou nesta terça-feira, 19, a imprensa local.

Segundo a polícia, a vítima entrou no rio Adelaide para soltar a linha de sua vara, que tinha ficado presa, quando o animal de 4,78 metros o atacou, relatou o jornal local Australian.

A mulher do pescador, que estava no local, declarou às autoridades que não presenciou o ataque, mas escutou um grito e quando se virou viu a cauda de um crocodilo submergir na água e que seu marido não estava mais lá.

Foi montada uma operação de busca no rio na mesma noite, e uma hora depois, por volta das 21h30 (local), mataram um crocodilo. No interior do animal foram encontraram restos humanos.

O Território do Norte, onde ocorreu o acidente, tem a maior comunidade de crocodilos de toda a Austrália.

O último acidente do gênero ocorreu em junho, também no Território do Norte, quando um crocodilo comeu um pescador de 62 anos. / EFE