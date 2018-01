Crocodilo ataca menina de oito anos na Austrália As equipes de resgate buscam neste domingo uma menina australiana de oito anos que desapareceu após ser atacada por um crocodilo na margem de um rio do norte da Austrália, onde estava pescando com seus pais. O incidente ocorreu no sábado à tarde na foz do rio Blyth, a noroeste de Canberra, no Território do Norte. O policial Tony Martin, da delegacia de Maningrida, declarou à imprensa que a busca começou na manhã de domingo e que ainda não encontraram rastros da menina.