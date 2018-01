Crocodilo mata homem na Austrália Um crocodilo matou um homem de 22 anos e manteve o cadáver preso em sua boca enquanto dois amigos da vítima observavam horrorizados de cima de uma árvore. Brett Mann morreu no domingo devorado pelo réptil no Rio Finniss, em uma selva tropical a 80 quilômetros de Darwin, disseram hoje os amigos Shaun Blowers e Ashley McGough, ambos de 19 anos. Blowers contou que o crocodilo de aproximadamente quatro metros também tentou atacá-los, mas eles conseguiram se refugiar em uma árvore, onde ficaram a salvo até serem encontrados pela polícia, 22 horas mais tarde. Os três amigos estavam andando de motocicleta por um terreno enlameado e pararam no rio para tomar banho. Mann foi arrastado pela correnteza e foi abocanhado pelo réptil quando os amigos nadavam para tentar resgatá-lo. As autoridades australianas vasculhavam hoje o rio em busca dos restos de Mann e do crocodilo.