Crocodilo mata menino de 12 anos na Flórida Um crocodilo de três metros de comprimento matou o menino Brian Griffin, de 12 anos, que estava nadando próximo a um porto, em um rio no centro da Flórida, informou a polícia. O animal atacou o garoto puxando-o para baixo. Minutos antes, alguns de seus amigos perceberam a presença de crocodilos, e pediram que ele saísse da água. Após o ataque, o crocodilo emergiu, pelo menos uma vez com o menino em sua boca, afirmaram testemunhas ao jornal The Orlando Sentinel. O corpo ficou cerca de 25 minutos sob a água e foi resgatado por agentes da polícia que usaram um helicóptero para localizá-lo.